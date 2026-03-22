Евлоев вышел на второе место по числу побед решением в полулёгком весе, догнав Волкановски

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев победил британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания).

Бой продлился пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей. Таким образом, вышел на второе место по количеству побед решением судей в полулёгком весе. В его активе девять побед и ни одного поражения. Такое же количество успешных боёв решением в данном дивизионе у Александра Волкановски, Макса Холлоуэея и Андре Фили. Рекордсмен в данном рейтинге является Даррен Элкинс (12).

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC.