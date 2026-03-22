Только у двух россиян в истории UFC победная серия длиннее, чем у Мовсара Евлоева

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев продлил свою победную серию в престижнейшем промоушене в смешанных единоборствах, победив британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания).

Бой продлился пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей. Таким образом, у Евлоева победная серия достигла 10 поединков. Это третья по продолжительности победная серия среди россиянин. Больше на данный момент только у завершившего карьеру члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова (13) и действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислама Махачева (19).

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC.