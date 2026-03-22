«Думаю, никто не ожидал». Волкановски удивился тактике Евлоева в бою с Мёрфи

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски прокомментировал победу россиянина Мовсара Евлоева над Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270.

«Думаю, никто не ожидал, что Мовсар будет биться в стойке с Лероном. Возможно, он осознано пошёл на это, чтобы гарантировать себе бой за титул. Этого я не знаю. Было видно, что он был намного сильнее, когда все-таки проходил в ноги. Плюс он смог перестрелять Лерона в стойке. Как по мне, это было впечатляюще. Хорошая работа. Теперь у него рекорд 20-0 и видимо, он следующий», — сказал Волкановски на видео, опубликованном в телегам-канале UFC.

После боя Евлоев выразил желание подраться с Волкановски.

Снова без финиша, зато с победой! Евлоев одолел ранее непобеждённого британца
