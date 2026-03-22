Непобеждённый Мовсар Евлоев одержал 10-ю победу в UFC

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания).

Бой продлился пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей. Таким образом, Евлоев одержал 10-ю победу в престижнейшем североамериканском промоушене. При этом один бой был в промежуточном весе и девять побед он одержал в полулёгком дивизионе. Все поединки были выиграны судейскими решениями.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC.