Появились судейские записки боя Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи

Стали известны судейские записки боя между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270. Бой, который прошёл в Лондоне, продлился пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

Напомним, по ходу боя с Евлоева сняли одно очко за удар в пах.

Евлоев продлил победную серию в смешанных единоборствах до 20 боёв. В рамках UFC он одержал десять побед. Мёрфи потерпел первое поражение в карьере.

В своём предыдущем бою Мовсар победил единогласным судейским решением Алджамейна Стерлинга. Мёрфи оказался сильнее Аарона Пико, нокаутировав его в первом раунде.