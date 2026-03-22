Все результаты турнира UFC Fight Night 270 с главным боем Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи

На «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) завершился турнир UFC Fight Night 270. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Мовсар Евлоев победил Лерона Мёрфи решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47), Во втором раунде с Мовсара сняли балл за повторный удар в пах

Люк Райли победил Майкла Асвелла единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Майкл Пейдж победил Сэма Паттерсона единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Иво Бараневски победил Остина Лэйна техническим нокаутом (Раунд 1, 0:28)

Кристиан Лерой Данкан победил Романа Долидзе единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Дэнни Силва победил Кёртиса Кэмпбелла техническим нокаутом (Раунд 2, 0:31)

Мэйсон Джонс победил Акселя Солу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Натаниэль Вуд победил Лосене Кейта раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29)

Марио Пинто победил Фелипе Франко единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Мантас Кондратавичюс победил Антонио Троколи единогласным решением (30-27, 29-27, 29-27)

Брендо Перичич победил Луи Сазерлэнда техническим нокаутом (Раунд 1, 1:48)

Абдул-Карим Аль-Сельвади победил Шакема Рока единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Шанель Дайер победила Равену Оливейру техническим нокаутом (Раунд 2, 1:17)