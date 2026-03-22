Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Ислама Махачева

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном следующем сопернике 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Станет ли Иан Гарри следующим соперником Ислама Махачева? Ислам восстанавливается после травмы руки. Как только он будет готов, мы решим, что будет дальше», — приводит слова Уайта Championship Rounds в социальной сети X.

На текущий момент Ислам Махачев имеет серию из 16 побед в UFC. В общей сложности в его активе 28 выигранных боёв при одном поражении.

Последний поединок россиянин провёл на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где его соперником был Джек Делла Маддалена. На кону стоял чемпионский пояс в полусреднем весе, и по итогам боя Махачев одержал победу единогласным решением судей.