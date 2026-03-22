Мовсар Евлоев нанёс первое поражение Лерону Мёрфи в его карьере

Мовсар Евлоев нанёс первое поражение Лерону Мёрфи в его карьере
На «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания) несколько часов назад завершился турнир UFC Fight Night 270, в главном событии которого прошло противостояние между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

Мовсар Евлоев нанёс Мёрфи первое поражение в его профессиональной карьере, сохранив собственный безупречный рекорд.

30-летний россиянин выступает в ММА с 2014 года, а с 2019-го дерется в UFC. На его счету уже десять побед в организации без единого поражения и 20 побед во всех профессиональных боях.

Для 34-летнего Мёрфи этот бой стал первым проигранным: теперь в его активе 17 побед, одно поражение, а ещё один поединок ранее был признан несостоявшимся.

Евлоев тренируется с Алвесом перед боем с Мёрфи

