Мовсар Евлоев оформил четвёртую по длительности победную серию в полулёгком дивизионе

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270, который прошёл на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания).

Бой продлился пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей. Таким образом, Евлоев продлил серию побед, которая достигла девяти в полулёгком дивизионе престижнейшего североамериканского промоушена. Это четвёртая по продолжительности победная серия в дивизионе. Он сравнялся с Мёрфи.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету 10 побед в промоушене: одна — у Евлоева была в промежуточном весе.