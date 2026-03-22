«Русская принадлежность автоматически даёт победу?» Стерлинг раскритиковал победу Евлоева

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг эмоционально прокомментировал победу Мовсара Евлоева над Лероном Мёрфи в главном бою турнира UFC в Лондоне, который состоялся этой ночью.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Самая лёгкая ничья для выставления счёта! Такое ощущение, будто «русская принадлежность» автоматически даёт победу в каждом близком раунде? Это полный бред. оценивайте бой правильно: эффективный урон, значимые удары и контроль времени. Как Мовсар Евлоев может выигрывать со снятым баллом в главном событии? Объясните, как это вообще возможно!

Когда я выигрываю, я стараюсь доминировать, и я буду законным претендентом на титул. И я буду драться с любым, кто думает иначе. Ночной король идёт!» — написал Стерлинг в соцсетях.

Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

