Бонусы турнира UFC Fight Night 270, на котором Евлоев победил Мёрфи

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу того, кто получил бонусы турнира UFC Fight Night 270, который прошёл в ночь с 21 на 22 марта в Лондоне, Великобритания, на стадионе «О2 Арена».

Лучшие выступления вечера (бонусы — $ 100 тыс.) — Иво Бараневски и Шанель Дайер;

Лучший бой вечера (бонусы — $ 100 тыс.) — Мэйсон Джонс — Аксель Сола.

Также по $ 25 тыс. получили все остальные бойцы, которые одержали досрочные победы и не провалили взвешивание.

В главном бою вечера Мовсар Евлоев решением большинства судей победил Лерона Мёрфи.