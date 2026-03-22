«Убедитесь, что Мовсар получит титульный бой». Лерон Мёрфи — о поражении от Евлоева

Британский боец и представитель полулёгкого веса UFC Лерон Мёрфи прокомментировал поражение от непобеждённого российского бойца и первого номера дивизиона Мовсара Евлоева на домашнем для себя турнире UFC Fight Night 270, который прошёл в ночь с 21 на 22 марта в Лондоне.

«Извините, лондонские фанаты. Простите, что подвёл вас сегодня вечером. Я отдал всё, что мог, но, очевидно, этого было недостаточно. Убедитесь, что Мовсар Евлоев получит титульный бой. Этот человек заслуживает этого. Он следующий на очереди.

В третьем раунде у меня что-то хрустнуло в бедре. Никаких оправданий. Я вернусь. У меня много работы, я вернусь», — приводит слова Мёрфи издание MMA Fighting.