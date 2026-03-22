Уайт ответил, есть ли какие-то сомнения в победителе боя Евлоев — Мёрфи

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о том, сомневается ли кто-то в правильности судей отдать победу российскому бойцу Мовсару Евлоеву в поединке с британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270, который прошёл в ночь с 21 на 22 марта в Лондоне.

«Нет, я не думаю, что здесь могут быть какие-то разногласия!» — приводит слова Уайта с пресс-конференции журналист Аарон Бронстетер в социальной сети Х.

Бой продлился пять раундов и закончился победой россиянина решением большинства судей. Таким образом, Евлоев продлил серию побед, которая достигла девяти в полулёгком дивизионе престижнейшего североамериканского промоушена.