«Раньше ты меня только ненавидел». Евлоев — о словах Уайта про титульный бой с Волкановски

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на слова президента промоушена Даны Уайта о возможном титульном поединке с действующим обладателем пояса UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

«Спасибо, дядя Дана, за такие слова. Потому что раньше ты меня только ненавидел», — приводит слова Евлоева издание MMAJunkie.

В ночь на 22 марта Евлоев победил решением большинства судей британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270, а после поединка Мовсар выразил желание подраться с Волкановски.