Главная Бокс/ММА Новости

«Посмотрел запись поединка. В любом случае поздравляю». Мёрфи — о бое с Евлоевым

«Посмотрел запись поединка. В любом случае поздравляю». Мёрфи — о бое с Евлоевым
Британский боец, представитель полулёгкого веса UFC Лерон Мёрфи опубликовал сообщение спустя несколько часов после поединка с непобеждённым российским бойцом и первым номером дивизиона Мовсаром Евлоевым на домашнем для себя турнире UFC Fight Night 270, который прошёл в ночь с 21 на 22 марта в Лондоне.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Только что посмотрел запись поединка 😅. В любом случае поздравляю Евлоева», — написал Мёрфи в социальной сети Х.

Сражение между Лероном и Мовсаром продлилось все пять раундов и закончилось победой россиянина решением большинства судей. Евлоев продлил победную серию в смешанных единоборствах до 20 боёв. В рамках UFC он одержал 10 побед. Мёрфи потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Евлоев слишком хочет понравиться UFC. Игра в «рубаку» едва не стоила ему титульника
Евлоев слишком хочет понравиться UFC. Игра в «рубаку» едва не стоила ему титульника
