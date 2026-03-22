«Посмотрел запись поединка. В любом случае поздравляю». Мёрфи — о бое с Евлоевым

Британский боец, представитель полулёгкого веса UFC Лерон Мёрфи опубликовал сообщение спустя несколько часов после поединка с непобеждённым российским бойцом и первым номером дивизиона Мовсаром Евлоевым на домашнем для себя турнире UFC Fight Night 270, который прошёл в ночь с 21 на 22 марта в Лондоне.

«Только что посмотрел запись поединка 😅. В любом случае поздравляю Евлоева», — написал Мёрфи в социальной сети Х.

Сражение между Лероном и Мовсаром продлилось все пять раундов и закончилось победой россиянина решением большинства судей. Евлоев продлил победную серию в смешанных единоборствах до 20 боёв. В рамках UFC он одержал 10 побед. Мёрфи потерпел первое поражение в карьере.