Уайт отреагировал на подписание контракта между Нейтом Диазом и промоушеном Джейка Пола

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал подписание контракта между бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Нейтом Диазом и промоушеном Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP).

«Он пришёл на встречу со мной пару недель назад. Мы хорошо провели время, и, думаю, Нейт просто получил предложение, от которого не смог отказаться. Я не разговаривал с ним с тех пор, но я рад за него.

Вернётся ли он в UFC? Я не знаю. Пусть занимается своим делом. Посмотрим, как пройдёт бой, и тогда увидим», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Диаз на турнире в мае проведёт поединок с экс-бойцом UFC соотечественником Майком Перри.