Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Уайт отреагировал на подписание контракта между Нейтом Диазом и промоушеном Джейка Пола

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал подписание контракта между бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Нейтом Диазом и промоушеном Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP).

«Он пришёл на встречу со мной пару недель назад. Мы хорошо провели время, и, думаю, Нейт просто получил предложение, от которого не смог отказаться. Я не разговаривал с ним с тех пор, но я рад за него.

Вернётся ли он в UFC? Я не знаю. Пусть занимается своим делом. Посмотрим, как пройдёт бой, и тогда увидим», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Диаз на турнире в мае проведёт поединок с экс-бойцом UFC соотечественником Майком Перри.

