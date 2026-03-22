«Джейк Пол скоро анонсирует». Мокаев намекнул на выступление в промоушене MVP

25-летний британо-российский боец и чемпион промоушена Brave CF в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев намекнул на то, что выступит в промоушене блогера и профессионального боксёра Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP).

«Впереди анонс большого боя. Джейк Пол скоро это анонсирует!» — написал Мокаев в социальной сети Х.

В общей сложности на счету Мокаева 16 побед в 16 боях в смешанных единоборствах. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Последний раз Мухаммад выходил на ринг для грэпплинг-схватки со вторым номером в лёгком весе промоушена UFC Арманом Царукяном в рамках Нуре FC. Мокаев проиграл после удушающего приёма.