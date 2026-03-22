«Не было намерений возвращаться на ринг». Тайсон Фьюри — о поединке с Махмудовым

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался о своём возвращении на ринг для поединка с 36-летним россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Приятно вернуться. Я приехал в Таиланд только на рождественские каникулы с семьёй. Когда я сюда приехал, я всё ещё был в статусе покинувшего спорт. У меня не было намерений возвращаться. Солнце вернуло меня. Я чувствовал себя так хорошо, что подумал: я просто пойду на сборы здесь, потренируюсь здесь и организую бой. И именно это я и сделал. У меня не было абсолютно никаких намерений возвращаться, когда я приехал сюда в декабре, никаких, я был счастлив на отдыхе. А потом солнце, немного тренировок, одно привело к другому, и в итоге я подписал огромный контракт. А потом уже бой на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», и весь мир будет смотреть.

С ревущей публикой ничто не сравнится, правда? Прошло четыре года с тех пор, как я в последний раз был на «Тоттенхэме», с тех пор, как я последний раз проводил бой в Великобритании, четыре года. Я с нетерпением жду возвращения туда, чтобы впитать ту атмосферу. Нет ничего лучше, чем стадион в Великобритании, чтобы завести тебя», — приводит слова Фьюри Sky Sports.