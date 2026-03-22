Менеджер Евлоева Али Абдель-Азиз раскрыл детали поединка с Лероном Мёрфи

Менеджер Мовсара Евлоева Али Абдель-Азиз раскрыл детали подготовки россиянина к главному бою UFC Fight Night 270 в Лондоне. Евлоев победил Лерона Мёрфи решением большинства судей, остался непобеждённым (20-0) и стал следующим претендентом на титул в полулёгком весе.

«Я не мог бы больше радоваться за кого-либо. Мовсар провёл весь свой тренировочный лагерь во время Рамадана и всё равно вышел на ринг в полной готовности. Он прибыл туда только в среду вечером, и бой едва не отменили из-за проблем с визой. Огромное уважение UFC за то, что они вмешались и помогли состояться поединку. Теперь этот человек показал всему миру, кто он такой — непобедимый боец с рекордом 20-0», — написал Абдель-Азиз в социальной сети Х.