Фархутдинов — о Кубке России по боксу: исход соревнований — непредсказуемый

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов подвёл итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи и рассказал о составе участников Кубка России, который проходит в эти дни в Самаре.

«Сборная России прошла учебно-тренировочный сбор в Сочи перед Кубком России в Самаре. Первые номера национальной команды были освобождены от участия в Кубке — это Илья Попов, Сергей Колденков, Баир Батлаев, Эдмонд Худоян, Евгений Кооль, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Муслим Гаджимагомедов.

Хотя молодые призёры чемпионата мира — 2025 — Вячеслав Рогозин и Андрей Пегливанян — принимают участие в турнире восьмёрки сильнейших в Самаре. Так что состав участников на Кубке России весьма представительный, а исход соревнований — непредсказуемый во всех весовых категориях», — приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации сборной России.

