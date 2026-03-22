«Лучший». Хабиб Нурмагомедов поздравил Мовсара Евлоева с победой на UFC в Лондоне

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе соотечественника Мовсара Евлоева с победой на турнире UFC Fight Night 270, который состоялся в ночь на 22 марта на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания).

«Лучший. Поздравляю, брат», — написал Нурмагомедов в соцсети.

В главном событии турнира прошло противостояние между Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина решением большинства судей.