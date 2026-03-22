Алджамейн Стерлинг раскритиковал судейство в бою Мовсара Евлоева и Лерона Мёрфи

Алджамейн Стерлинг раскритиковал судейство в бою Мовсара Евлоева и Лерона Мёрфи
Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг прокомментировал судейское решение в главном бою UFC Fight Night 270, где Мовсар Евлоев победил Лерона Мёрфи решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Только что пересмотрел первые три раунда. Мы все запутались в том, как происходит подсчёт очков в этом виде спорта. По-прежнему кажется, что это больше зависит от субъективного мнения, чем от чётких критериев.

Первый раунд: очень близкий, но Мёрфи был более активен.
Второй раунд: по-прежнему близкий, но Мёрфи лидирует по ударам.
Третий раунд: очень плотный до последних 25 секунд, когда Мовсар открыл порез у Мёрфи. Это лишило его победы в раунде?
Четвёртый и пятый раунды: явная победа Мовсара.

Снятие очков. Этот бой закончился вничью, если третий раунд засчитан Мовсару.

Я бы, наверное, отдал третий раунд Мовсару из-за тейкдауна, но, по-моему, он нанёс там всего один или два удара, а Мёрфи тут же встал на ноги. Раунд был крайне равный. Такие раунды, как первый и третий, заслуживают оценки 10-10, и это решит вопрос. Нужно заставить кого-то выйти вперёд, чтобы определить победителя. А пока интернет делает то же, что и мы все сейчас: люди растеряны и гадают, на что они смотрят», — написал Стерлинг в социальной сети Х.

«Русская принадлежность даёт победу?» Евлоев справедливо выиграл у Мёрфи?
«Русская принадлежность даёт победу?» Евлоев справедливо выиграл у Мёрфи?
