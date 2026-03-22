Фьюри — о бое с Махмудовым: он в серьёзной беде

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Бой пройдёт 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

«Всё, что я могу сказать, — Махмудов в серьёзной беде. Он в беде. Он крепкий парень, у него есть пара поражений, как и у меня, и много нокаутов — около 20. Мы примерно одного возраста, похожи по габаритам, весу, схожие рекорды. Я был чемпионом мира, он был вторым в рейтинге, когда я был чемпионом WBC. Мне его тогда предлагали в соперники. Так что теперь мы наконец встретимся. Вот так. Давайте рубиться. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.