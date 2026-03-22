Евлоев — после победы над Мёрфи: захватили Лондон, идём за Сиднеем

Российский боец UFC Мовсар Евлоев, победивший британца Лерона Мёрфи в главном бою UFC Fight Night 270 в Лондоне, поделился фотографией с лондонских улиц после триумфа.

«Захватили Лондон, идём за Сиднеем», — подписал Евлоев фотографию в соцсети.

Бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина решением большинства судей. Таким образом, Евлоев остаётся непобеждённым, а Мёрфи потерпел первое поражение.

30-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.