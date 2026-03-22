Ислам Махачев отреагировал на победу Мовсара Евлоева на UFC в Лондоне

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе соотечественника Мовсара Евлоева.

Фото: Из социальных сетей Ислама Махачева

«Машина», — написал Ислам Махачев в социальной сети.

Во время турнира UFC Fight Night 270, который состоялся в ночь на 22 марта на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания), Евлоев забрал победу в главном бою вечера, одолев британца Лерона Мёрфи решением большинства судей.

Россиянин продлил победную серию в смешанных единоборствах до 20 боёв. В рамках UFC он одержал 10 побед. В свою очередь, Мёрфи потерпел первое поражение в карьере. Всего на его счету 17 побед, и ещё один бой был признан несостоявшимся.