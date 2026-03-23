Царукян — о возможной драке с Пулласом после реванша: с такими типами не будет проблем

Российский боец UFC Арман Царукян высказался в адрес американского борца Джорджио Пулласа, с которым ранее уже проводил схватку по вольной борьбе. Царукян предупредил, что в случае драки после реванша последствия для соперника могут быть серьёзными.

«Если бы Джорджио был настоящим мужчиной, у меня с ним были бы проблемы, но с такими типами у меня никогда не будет проблем, потому что он не держит слово. Можно что-то с ним сделать, а он отменит бой и скажет: «Я сломал руку, хочу подать на тебя в суд» — он такой хитрый парень. Он как крыса.

Я в UFC, и для меня плохо драться с кем-то где-то, особенно с борцами. Они не умеют драться. Я могу сломать ему руки, ноги, голову — это опасно, потому что мы умеем пользоваться руками, локтями, ногами», — сказал Царукян в интервью для Fox Nation.