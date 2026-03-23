Камил Гаджиев назвал свой счёт в бою Евлоев — Мёрфи

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в полулёгком весе UFC между соотечественником Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи, состоявшегося на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Мовсару третий, четвёртый и пятый раунды. При этом важно сделать оговорку — все раунды были довольно ровные. Я не скажу, что каждый из раундов можно было отдать как одному, так и другому. Первый раунд теоретически можно было отдать и туда и туда, но я записал его Мёрфи. Второй – тоже Мёрфи. Третий, четвёртый и пятый я отдал Евлоеву. При этом в четвёртом раунде с Мовсара сняли балл за повторный удар в пах. И по моей математике получилось 47-47», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

