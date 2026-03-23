«Плохой бой». Дана Уайт раскритиковал победу Майкла Пейджа на турнире UFC в Лондоне

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу британского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Майкла Пейджа в поединке с соотечественником Сэмом Паттерсоном на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Майкл Пейдж (W) — Сэм Паттерсон
22 марта 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Майкл Пейдж
Окончено
UD
Сэм Паттерсон

«Не в восторге от увиденного. Это был плохой бой. Не знаю… Он победил, посмотрим, что будет дальше», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Майклу Пейджу 38 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2013-го по 2023-й выступал в Bellator. В 2024 году дебютировал в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

