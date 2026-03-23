«Голодал 30 часов». Евлоев рассказал о подготовке к бою с Мёрфи в Рамадан

«Голодал 30 часов». Евлоев рассказал о подготовке к бою с Мёрфи в Рамадан
Первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев рассказал о трудностях подготовки к поединку с Лероном Мёрфи, состоявшемуся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Прошло много времени с тех пор, как я дрался в последний раз. Как все знают, весь мой лагерь проходил в Рамадан. Можете себе представить, мне пришлось голодать 30 часов, а когда я мог поесть, то ел брокколи, потому что у меня ещё и диета. Но Рамадан сделал меня сильнее», — сказал Евлоев в интервью пресс-службе UFC.

Ранее Камил Гаджиев назвал свой счёт в бою Евлоев — Мёрфи.

Материалы по теме
Камил Гаджиев назвал свой счёт в бою Евлоев — Мёрфи

Евлоев показал тренировку перед боем с Мёрфи

