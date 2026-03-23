Результаты Кубка России — 2026 по боксу в Самаре

В Самаре завершился Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Результаты финалов:

До 48 кг — ВАСИЛЬЕВ Павел (Саха (Якутия)) — МНАЦАКАНЯН Володя (Московская область) – 0:5;

До 51 кг — ДЖАЛОЛОВ Амиршох (Калининградская область) — САЛИЕВ Расул (Дагестан) – 0:5;

До 54 кг — ОСИПЯН Андрей (Ставропольский край) — РОГОЗИН Вячеслав (Ярославская область) – 0:5;

До 57 кг — ПЕГЛИВАНЯН Андрей (Краснодарский край) — АВЕТЯН Юрий (Крым) – 5:0;

До 60 кг — ОПОЛЬСКИЙ Константин (Московская область — Карелия) — ДОБРЫНИН Иван (Челябинская область) – 5:0;

До 63,5 кг — МАМЕДОВ Габил (Оренбургская область) — ГРИГОРЬЕВ Иван (Санкт-Петербург) – 0:5;

До 67 кг — ЗЫРЯНОВ Александр (Санкт-Петербург) — МАГОМЕДОВ Расул (Дагестан) – 0:5;

До 71 кг — САГИЛЯН Андрей (Краснодарский край) — СВИРИДЧЕНКОВ Игорь (ЛНР) – 0:5;

До 75 кг — ГУКОВ Алексей (Хабаровский край) — СЕРГЕЕВ Сергей (Татарстан) – 0:5;

До 80 кг — МАГОМЕДОВ Ильяс (Дагестан) — ГЕЗАЛОВ Алакпер (Самарская область) – 5:0;

До 86 кг — КАРМАНОВ Дмитрий (Хабаровский край) — УСОВ Михаил (Московская область — Курская область) – 5:0;

До 92 кг — ДОРОНИЧЕВ Ярослав (ХМАО-Югра) — ЩЕБЛЫКИН Вадим (Белгородская область) – 5:0;

Свыше 92 кг — ДОРОФЕЕВ Александр (Свердловская область) — ТЕТЕРИН Светослав (Рязанская область) – 0:5.