Евлоев: любите вы меня или ненавидите, я стану чемпионом UFC

Первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о критике в свой адрес после победы в поединке с британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Для всех моих ненавистников. Пара моих соперников, которых я побил, многое сказали обо мне, и они не были вежливы. Другие же были уважительны. Так или иначе, любите вы меня или ненавидите, я стану чемпионом, а вы – нет. Я сосредоточен только на победителях. Проигравшие тоже сосредоточены на победителях, хотя уже проиграли», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

