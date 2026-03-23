Джо Роган сказал, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева

Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что следующим соперником действующего чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева должен стать бывший обладатель титула нигериец Камару Усман.

«Я считаю, что Иан Гарри заслуживает боя за титул, но я также думаю и о Камару… Да ладно вам, парень – легенда. Это, вероятно, его последний год, и он выглядел сенсационно против Хоакина Бакли. Я хочу увидеть этот бой», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 69 в июне, Усман победил единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли.