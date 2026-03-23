Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Россия, мать усыновила нового сына». Джон Джонс стал амбассадором IBA Bare Knuckle

«Россия, мать усыновила нового сына». Джон Джонс стал амбассадором IBA Bare Knuckle
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс стал амбассадором российской бойцовской лиги IBA Bare Knuckle. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Россия, мать усыновила нового сына», — прокомментировал новость Джонс.

Ожидается, что Джонс посетит турнир IBA Bare Knuckle 4, который состоится 28 марта в Санкт-Петербурге.

Джону Джонсу 38 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). Объявил о завершении карьеры в 2025 году.

