«Абсурд». Ренато Мойкано раскритиковал счёт в бою Евлоев — Мёрфи

Бывший претендент на титул UFC бразилец Ренато Мойкано прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, состоявшегося на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия). Напомним, Евлоев победил большинством судейских голосов.

«Мёрфи нанёс на 15 ударов больше в первом раунде, и они были более значимыми. Это абсурд. Как судьи увидели 4-1 по раундам в пользу Евлоева?» — написал Мойкано в социальных сетях.

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев назвал свой счёт в бою Евлоев — Мёрфи.

