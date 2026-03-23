Хельвани: не понимаю, как Евлоев мог выиграть у Мёрфи четыре раунда

Известный журналист Ариэль Хельвани прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, состоявшегося на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Я считаю, что можно привести убедительные аргументы в пользу победы Мёрфи со счётом 3-2, если вы отдадите ему первый раунд. А если и нет, то я всё равно не понимаю, как Мовсар выиграл со счётом 4-1. Никак», — написал Хельвани в соцсети X.

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев назвал свой счёт в бою Евлоев — Мёрфи.

