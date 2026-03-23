Мовсар Евлоев сказал, когда будет готов сразиться за титул UFC с Волкановски

Первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев высказался о сроках ожидаемого поединка с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Я буду готов к маю. И если Алекс будет готов, давайте потанцуем», — сказал Евлоев в интервью пресс-службе UFC.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

Ранее Камил Гаджиев назвал свой счёт в бою Евлоев — Мёрфи.

