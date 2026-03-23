Волкановски — о бое с Евлоевым: хочу, чтобы он пытался меня повалить

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с первым номером рейтинга россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Не знаю, хотел ли он доказать себе и всем остальным, что он способен драться, может, он чувствовал, что вынужден был это делать. Я хочу, чтобы он сделал всё возможное. Хочу, чтобы он попытался повалить меня, несмотря на то что я этого не допущу. Ему придётся драться из моей защиты от тейкдаунов», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

Ранее Евлоев сказал, когда будет готов сразиться за титул UFC с Волкановски.

