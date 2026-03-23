Мясников: Евлоев поздновато включился. А Мёрфи уже не хотел драться
Российский боец Валерий Мясников прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, состоявшегося на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Крутой поединок, который оправдал ожидания зрителей. Чуть-чуть поздновато Мовсар включился в бой, если бы сделал это раньше, то победа была бы ещё увереннее. Минус балл активизировал Евлоева. Было видно, что Мёрфи во второй половине поединка драться уже не хотел. Видимо, был уверен, что судейство в Англии ему поможет. Но это не тот случай. Справедливая победа Мовсара. Очень хочется посмотреть на поединок Евлоева и Волкановски. Это будет противостояние сильнейших соперников», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

