Джо Роган выступил за организацию боя Волкановски — Евлоев на турнире UFC Белом доме

Звёздный комментатор UFC Джо Роган выступил за организацию поединка за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире в Белом доме США, который состоится 14 июня.

«Мне нравится эта идея. Станет ли Евлоев следующим? Боже, я надеюсь на это. Надеюсь, его не кинут снова. После такого боя? Это должен быть Евлоев», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.