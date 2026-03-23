Алекс Волкановски назвал сроки возможного боя с Евлоевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с первым номером рейтинга россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мы настраиваемся на июль. Думаю, что июль – хороший срок, июль или август», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

Ранее Евлоев заявил, что готов сразиться с Волкановски уже в мае.

