Дана Уайт резко ответил на новое заявление Джона Джонса о сорванном поединке в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт резко ответил 38-летнему бывшему двойному чемпиону UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джону Джонсу, который ранее заявил, что ему предлагали $ 15 млн за бой на карде UFC в Белом доме.

«Джон Джонс никогда не должен был драться на турнире в Белом доме. Сколько, чёрт возьми, раз мне это повторять. Я буквально дважды давал пресс-конференцию, чтобы рассказать об этом. Эти ребята [матчмейкеры UFC] искали всех бойцов, кто, по их мнению, был доступен для участия в этом ивенте, а потом я делал бои. Я ни за что на свете не включил бы его в турнир, сколько бы это ни стоило. Джон Джонс никогда не не должен был драться на турнире в Белом доме», — приводит слова Уайта портал talkSPORT.