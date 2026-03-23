Пэдди Пимблетт договорился с Даной Уайтом о дате своего следующего боя в UFC

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 270, отвечая на вопрос журналиста о дате возвращения в октагон бывшего претендента на временный титул UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта, переадресовал вопрос самому Плохишу, который в тот момент находился в зале.
Уайт. Когда ты [Пэдди] снова собираешься драться?
Пимблетт. Надеюсь, это будет Международная бойцовская неделя.
Уайт. Хорошо, вот и всё. Да, это звучит неплохо. Когда бы он ни захотел драться, мы будем рады видеть его снова.
Ранее Пэдди Пимблетт отреагировал на анонс боя между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.