Пэдди Пимблетт договорился с Даной Уайтом о дате своего следующего боя в UFC

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 270, отвечая на вопрос журналиста о дате возвращения в октагон бывшего претендента на временный титул UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта, переадресовал вопрос самому Плохишу, который в тот момент находился в зале.

Уайт. Когда ты [Пэдди] снова собираешься драться?

Пимблетт. Надеюсь, это будет Международная бойцовская неделя.

Уайт. Хорошо, вот и всё. Да, это звучит неплохо. Когда бы он ни захотел драться, мы будем рады видеть его снова.

Ранее Пэдди Пимблетт отреагировал на анонс боя между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.