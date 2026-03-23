Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Пора ли мне спасать полулёгкий вес?» Царукян оспорил титульные притязания Евлоева

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян оспорил титульные притязания непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг соотечественника Мовсара Евлоева.

«Я следующий! Как думаете, фанаты UFC, пора мне спасать полулёгкий дивизион?» — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Материалы по теме
«Я могу сломать ему руки, ноги и голову». Царукян совсем не учится на ошибках?
«Я могу сломать ему руки, ноги и голову». Царукян совсем не учится на ошибках?
