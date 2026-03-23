Дана Уайт категорично высказался об организации поединков между бойцами UFC и боксёрами

Президент UFC Дана Уайт категорично высказался насчёт идеи организации кроссоверных поединков между бойцами UFC и боксёрами из Zuffa Boxing.

«Ни за что на свете. Кроссоверные бои — это отстой. Нет. Это не то, чем мы занимаемся. Я хочу видеть, как лучшие бойцы мира сражаются между собой. Есть другие люди, которые занимаются этим дерьмом, но не я. Однажды мне удалось принять участие в подобном. Не знаю, было ли это круто. С финансовой точки зрения это было невероятно. Но сколько раз можно морочить людям голову?»

У меня есть бизнес, и каждую субботу я, по сути, организую бои, верно? Мы стараемся устраивать лучшие поединки с лучшими бойцами мира. И ты надеешься, что люди, которые приехали в Лондон, сняли номера в отеле, купили билеты и потратили все эти деньги, чтобы приехать сюда, и те, кто остался дома в субботу, получили то, на что надеялись. Ты надеешься, что всё получится. Я надеюсь, что по субботам мне удастся подарить как можно больше моментов, от которых захватывает дух. А в боях бойцов с боксёрами такого не добиться», — приводит слова Уайта MMA Mania.

