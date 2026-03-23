В команде Джошуа сообщили примерные сроки возвращения Энтони в ринг

В команде Джошуа сообщили примерные сроки возвращения Энтони в ринг
Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, сообщил, когда стоит ожидать возвращения своего подопечного в ринг.

«Он отлично провёл последние несколько дней. Сейчас Энтони уже находится в лагере, но решение о дате возвращения пока не принято. Думаю, июль — это разумный срок, на который стоит ориентироваться. Тренировочный лагерь — его любимое место. На самом деле, так не должно быть. Если посмотреть, как тяжело там работают, это не должно быть любимым местом ни для кого, но такие уж они, бойцы. Думаю, Джошуа действительно счастлив вернуться к этому режиму, и мы скоро начнём планировать его следующий бой», — приводит слова Хирна портал Boxingnews24.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «за заслуги в боксе».

