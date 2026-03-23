Усик опроверг мнение, что к бою с Рико Верхувеном он готовится не очень усердно

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик опроверг мнение, что к бою по боксу против бывшего чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена он готовится не так усердно, как к остальным соперникам. Их поединок должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.

«У меня не меняется подготовка, готовлюсь к каждому оппоненту так же серьёзно. Я тренируюсь против себя, я для себя самый трудный оппонент, потому что шансы равны. У нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь – 5 км. Нет, бегали 10 км, а теперь – 11 км. Подготовка идёт полным ходом», — приводит слова Усика «Суспільне Спорт».