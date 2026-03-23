Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик опроверг мнение, что к бою с Рико Верхувеном он готовится не очень усердно

Комментарии

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик опроверг мнение, что к бою по боксу против бывшего чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена он готовится не так усердно, как к остальным соперникам. Их поединок должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.

«У меня не меняется подготовка, готовлюсь к каждому оппоненту так же серьёзно. Я тренируюсь против себя, я для себя самый трудный оппонент, потому что шансы равны. У нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь – 5 км. Нет, бегали 10 км, а теперь – 11 км. Подготовка идёт полным ходом», — приводит слова Усика «Суспільне Спорт».

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android