Рико Верхувен подтвердил, что отказался от боя с Нганну в пользу поединка с Усиком

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен подтвердил, что отказался от предложения провести поединок по правилам ММА с камерунцем Фрэнсисом Нганну на турнире промоушена MVP, поскольку на тот момент уже договорился о проведении боя по боксу с украинцем Александром Усиком.

«Вы на 100% правы. Это верно, что я отказался от предложения подраться с Фрэнсисом Нганну на турнире MVP [в пользу поединка против Усика]. Я получил бы от MVP гораздо больше денег, но моё слово — закон», — приводит слова Верхувена портал Bloody Elbow.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).

