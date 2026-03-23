Джо Роган заявил, что Нейт Диаз заработает больше $ 10 млн за бой в MVP

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган раскрыл, сколько заработает 40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе соотечественник Нейт Диаз за бой с экс-бойцом UFC Майком Перри. Их противостояние состоится 16 мая на турнире MVP. Поединок пройдёт в весовой категории до 77,3 кг.

«Я слышал, что Нейт заработает больше $ 10 млн. Это просто невероятно. Вот что скажу: думаю, Диаз мог бы заработать столько же на поединке с Конором [Макгрегором]. Если Нейт выиграет этот бой [с Майком Перри] и ему удастся договориться о поединке с UFC, то его соперником станет либо Конор, либо [Майк] Чендлер», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.