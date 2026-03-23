Джо Роган объяснил, как можно спасти турнир UFC в Белом доме

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган заявил, что руководству лиги следует включить в кард турнира UFC в Белом доме поединок с участием бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественника Джона Джонса.

«Дело было в деньгах [почему Джонс не принял участия в турнире UFC в Белом доме]. Джон говорил, что они не дадут больше $ 15 млн. И это за временный титул. Если бы он получил $ 30 млн за бой с Аспиналлом, это было бы просто безумием. Он величайший боец всех времён, и Джон должен попасть в кард турнира в Белом доме. Если Джонс примет участие в этом турнире, то все скажут: «О, чёрт! Джон Джонс вернулся». И вся ситуация полностью изменится», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

