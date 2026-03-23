Умар Нурмагомедов: рад, что есть антидопинг. Не приходится драться с таблицей Менделеева

Умар Нурмагомедов: рад, что есть антидопинг. Не приходится драться с таблицей Менделеева
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о системе антидопингового контроля в американском промоушене.

«Очень рад, что есть антидопинг. Не приходится драться, помимо соперника, ещё и с таблицей Менделеева», — написал Нурмагомедов на своей странице в X.

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в соцсетях

В последний раз Умар выходил в октагон в январе 2026 года на турнире UFC 324, где единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду. Всего в активе россиянина 20 побед и одно поражение. Его дебют в UFC состоялся в январе 2021 года — тогда он одержал досрочную победу над представителем Казахстана Сергеем Морозовым.

